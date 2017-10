Les organisateurs du festival Jazz&Garonne ont pu prendre peur vendredi, pour le premier jour de concert, le public s’est montré plutôt frileux. Mais tout s’est très bien passé le lendemain avec Henri Texier et son quartet qui a rempli la salle du Comœdia. Ce n’est que justice tellement le contrebassiste est une pointure mondiale dans le monde du jazz. C’était la guest-star de cette septième édition d’un festival qui fait son trou dans la programmation culturelle de Marmande et sait chaque année s’entourer de toujours plus de partenaires pour asseoir une affiche de très haute qualité. On notait notamment parmi le public les organisateurs voisins des 24h du Swing de Monségur.