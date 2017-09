Sur une idée de l’Office Culturel du Pays de Duras soutenu par la Communauté de communes du Pays de Duras et de la CAF, ces journées ont permis de mettre en évidence les visites du petit patrimoine.

Plus de 500 personnes fréquentent régulièrement les différents parcours culturels proposés chaque année. Cette année, « Chemin’Art » sera à Loubès-Bernac, samedi 16 et dimanche 17 septembre, grâce à la participation de la municipalité de Joël Kleiber. Vous pourrez découvrir les richesses du territoire en entrée libre et gratuite.

Un peu d’histoire

Les communes de Loubès et Bernac ont été créées à la Révolution par la réunion des cinq paroisses s’étendant sur un site pittoresque en limite des départements de la Dordogne et de la Gironde.

C’est en 1826 que Bernac a été associée à Loubès pour former la commune actuelle. Nos édiles n’avaient-ils pas réalisé avant l’heure la fusion des communes ? Habité dès le néolithique, son territoire est riche de vestiges préhistoriques et gallo-romains : silex taillés, motte d’incinération, pièces de monnaie, poterie, traces de voies romaines lavoirs et fontaines. L’église St Pierre au bourg a été remaniée à diverses époques. Elle conserve son abside romane et des croisillons.

Notre Dame de l’Assomption à Bernac (XIIème) qui a été reconstruite en partie sur des fondations romanes, conserve à l’ouest un portail XVème type accolade surmonté d’un blason de Richard Cœur-de-Lion. Il existe aussi l’église St Martin à Montaillac, et Notre Dame d’Uffer avec une chapelle du début du roman primitif.

Dans un paysage harmonieux, à l’orée du prestigieux Périgord mais au centre des vignobles de Duras, a été construit au début du XIIème le château de Théobon. Vieille forteresse médiévale rebâtie par les Ségur au XVIème on y voit encore deux tours carrées et à l’intérieur une cheminée monumentale et une belle rampe d’escalier en fer forgé. Théobon fut la propriété des Talleyrand de 1725 à 1769. Domaine privé, il est inscrit aux Monuments Historiques. Le village de Loubès situé sur les hauteurs réserve de magnifiques points de vue sur la campagne à l’ouest et au nord.

Renseignements: OCPD, 05.53.79.23.86.

Dany BLANC