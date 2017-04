Le 14 avril à partir de 17h, à Belin-Béliet, le Parc naturel régional des Landes de Gascogne et ses partenaires organiseront une présentation des Atlas de la Biodiversité pour les communes du Val de l’Eyre (Belin-Béliet, Saint-Magne, Lugos, Salles, Le Barp).

Suite à l’expérimentation réussie de certaines communes, de parcs naturels régionaux et à une proposition du secteur associatif, le ministère de l’Environnement a mis en place un programme de développement des atlas de la biodiversité communale (ABC).

Un atlas de la biodiversité communale, pour quoi faire ?

Chaque atlas de la biodiversité communale est élaboré, à l’échelle communale ou intercommunale, à partir d’un inventaire précis et cartographié des habitats, de la faune et de la flore, avec l’appui d’une équipe d’experts pluridisciplinaires. Ces atlas ont pour objectifs de :

Sensibiliser et mobiliser les élus, les acteurs socio-économiques et les citoyens à la biodiversité ;

Mieux connaître la biodiversité sur le territoire d’une commune et identifier les enjeux spécifiques liés ;

Faciliter la prise en compte de la biodiversité lors de la mise en place des politiques communales ou intercommunales.

Nul besoin d’être spécialiste pour s’intéresser à ce qui nous entoure et redécouvrir les richesses naturelles du territoire… L’Atlas de la Biodiversité recense toutes les espèces de faune observées sur une commune depuis plus de 25 ans. Il aborde un large panel d’espèces, des oiseaux en passant par les chauves-souris, les amphibiens, les mammifères, les reptiles et les principaux groupes d’insectes.

Les cinq communes du Val de l’Eyre ont bénéficié d’un Atlas de la Biodiversité, porté par le Parc en partenariat la Ligue de Protection des Oiseaux et le Conservatoire Botanique National Sud-Atlantique et soutenu financièrement par l’Europe (FEDER). Des animateurs accompagneront les visiteurs pour :

Une balade nature de 17 h à 19 h 30 à la découverte des espèces et des milieux naturels de votre commune ;

Une présentation des atlas de la Biodiversité en salle de 19 h 30 à 20 h 30 suivie d’un verre de l’amitié.

Contact : 05.57.71.99.99.