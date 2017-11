Ce salon est organisé par eTIC 47, associations d’entreprises lot-et-garonnaises spécialisées dans les technologies de l’information et de la communication. Hubert Corbolan, son président, raconte : « Nous sommes partis d’un constat : trop de marchés partaient sur Toulouse, Bordeaux ou encore Lyon par exemple, alors que l’offre et les compétences en matière de numérique se trouvaient sur le territoire du Lot-et-Garonne. C’est comme ça qu’est né le Numéric Day, une vitrine de tout ce qui se fait sur notre beau territoire rural. Nous avons également eu le souci de la formation, et depuis cinq ans, des initiatives sont nées ». Le numérique, l’économie de demain (et d’aujourd’hui), n’a eu aucun mal à séduire le président de Val de Garonne Agglomération, Daniel Benquet, qui se félicite d’avoir « réussi, depuis 2014, à déployer le Plan Numérique Territorial. Depuis trois ans, nous avons fait beaucoup de chemin, il en reste beaucoup à faire ».

Le programme

S’il est un salon dédié en premier lieu aux professionnels, le Numéric Day sera toutefois ouvert aux particuliers, désireux de découvrir toute l’offre numérique du département avec une quarantaine d’exposants présents sur cette édition 2017. Il sera aussi l’occasion de lancer officiellement la plateforme de commerce e-city, de Marmande et Tonneins.

13h : ouverture du salon au public

14h : salon, atelier immersion, réalité augmentée, impression 3D, présentation du premier simulateur immersif pédagogique avec la participation de Fenwick/Manitou

15h : atelier Google AdWords, You Tube : « Présence tout au long du parcours d’achat », animé par Sud Ouest Publicité

17h30 : « Bien s’engager dans sa transformation numérique », une conférence animée par Antoine Chotard, d’ADI Nouvelle Aquitaine, en collaboration avec VGA, In’Tech Sud Ouest et la CCI

19h : discours du président, visite des officiels

19h30 : lancement de la plateforme e-city

20h : apéritif dînatoire

Numéric Day, jeudi 23 novembre, Espace-Exposition. Entrée gratuite, sur inscription : www.numericday.fr