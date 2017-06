Serge, multi-instrumentiste, guitare, basse et batterie, compositeur et interprète vient de signer un nouvel album « Get out of my flat » (Sortir de mon appartement ?), label Oco Records, douze titres en anglais qui mélangent la pop, le rock et l’electro.

Serge Vilard a adopté notre région depuis dix ans et exerce comme professeur de guitare à l’école de musique Ardilla à St-Macaire et celle de La Réole, participe à beaucoup de projets musicaux et on peut souvent le voir sur scène avec son groupe « Les Tots ».

Dans son album, il a imaginé un personnage « Much », entendez « to much » par opposition à « less », qui exprime ses états d’âme du moment, raconte le quotidien simple et ordinaire. Un pied encore dans une adolescence gorgée de rock et de BD, Much essaie tant bien que mal d’échapper à la morosité ambiante qui ne lui sied pas.

Il trouve refuge dans ses instruments et livre un album à la fois énergique et mélancolique, rageur et délicat.

À voir également son clip qui met en scène tous ces moments sous le nom de « What the weather today ? »