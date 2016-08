Langon Le nouveau sous-préfet de Langon arrive le 5 septembre

L’ancien sous-préfet de Langon Frédéric Carre ayant été nommé sous-préfet de Saint-Paul à La Réunion, c’est Eric Suzanne qui lui succède à la sous-préfecture, par un décret du 2 août signé par le président de la République.

Eric Suzanne était auparavant sous-préfet de Villefranche-de-Rouergue dans l’Aveyron.

ll prendra officiellement ses nouvelles fonctions le lundi 5 septembre. Une cérémonie pour sa prise de fonction aura lieu à 11h30 devant le Monument aux morts.

Le nouveau sous-préfet a un diplôme d’officier de marine et ingénieur mécanicien obtenu à l’IEP d’Aix-en-Provence. Il a été capitaine de corvette dans la Marine Nationale, puis ensuite sous-préfet et directeur de cabinet du préfet de la Charente; sous-préfet de Nogent-sur-Seine avant de rejoindre l’Aveyron.

Son parcours

1984 : Marin d’Etat

1998 : Commandant de la base de transmissions de la marine de France sud

01/03/2000 : Capitaine de corvette – Marine Nationale

2001 : Commandant de la division “coordination” du bureau du service national à Paris

02/12/2002 : Sous-préfet de 2ème classe, directeur de cabinet du préfet de la Charente

21/03/2005 : Sous-préfet de Nogent-sur-Seine

01/12/2005 : Détaché administrateur territorial, auprès de la mairie de Toulouse en qualité de chef du pôle « gestion préventive » à la direction des ressources humaines (mobilité)

01/08/2009 : Sous-préfet hors cadre, responsable du pôle « affaires internationales » auprès du délégué aux affaires internationales et européennes en charge de l’information du cabinet sur notre coopération bi et multilatérale de sécurité intérieure et de sécurité civile, des questions de gouvernance administrative, d’action transfrontalière, de surveillance maritime, de politique maritime intégrée et d’abornement des frontières

09/05/2012 : Chargé de mission auprès du délégué aux affaires internationales et européennes

20/08/2012 : Sous-préfet de Villefranche-de-Rouergue

Un nouveau sous-préfet à Libourne

Hamel-Francis Mekachera a été nommé quant à lui sous-préfet de Libourne. Il occupait précédemment le poste de secrétaire général de la préfecture des Alpes-de-Haute-Provence et prendra officiellement ses nouvelles fonctions lundi 29 août en remplacement d’Eric de Wispelaere qui a été nommé secrétaire général de la préfecture de Mayotte.