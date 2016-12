A l’heure où l’on se pose des questions sur le devenir des abeilles, Jean-François et Marie-Laure Fage s’en posent beaucoup moins et se lancent ensemble dans une affaire qui en aurait freiné plus d’un. Nos interlocuteurs en sont conscients… « La disparition des abeilles inquiète, mais l’invasion des miels à bas prix importés des pays étrangers est plus grave. Il est urgent que la réglementation française évolue pour empêcher de trouver ces produits avec l’appellation «miel» sur les étalages de la grande distribution ».

500 ruches pour en vivre

Jean-François n’est dans le métier «que» depuis sept ans, après une carrière dans le monde industriel puis du bâtiment. En chef d’entreprise avisé, il n’a pas déboulé dans l’apiculture à la légère : « J’ai fait réaliser une étude de faisabilité. J’ai démarré en amateur avec 6 ruches, je suis devenu professionnel en 2013 et le cheptel s’élève à 250 ruches. Cette année, ma femme m’a rejoint. Pour espérer vivre à deux sur l’exploitation, il me faut passer à 500 ruches » déclare Jean-François Fage qui a pris son destin en mains en entrant bille en tête dans la profession : il est membre du conseil d’administration du syndicat apicole «L’Abeille Gasconne», membre du Groupement Sanitaire Apicole du Lot-et-Garonne. Tous les indicateurs commerciaux sont au vert.

La profession accuse un déficit de producteurs, « il y a de la place pour s’installer » avoue-t-il, lui qui est le seul professionnel sur Clairac. Son choix d’évolution s’est porté sur des ruches Warré, en forme de tronc d’arbre, c’est-à-dire qu’elles restituent un habitat le plus naturel possible. Ça joue dans la fabrication du miel. Petit à petit, Jean-François construit son affaire. La récupération d’essaims sauvages l’aide à cheptéliser. Il divise ensuite doctement les ruches, le rendement est bon, prometteur même.

« Notre chance en Lot-et-Garonne est d’avoir une grande variété culturale » la qualité s’en ressentira. D’une manière générale, le consommateur sait pouvoir s’appuyer sur un réseau d’apiculteurs qui garantissent les bons produits à des consommateurs appréciant le miel goûteux. On est loin de ces miels sans saveur, coupés, mélangés, qui inondent les marchés. Des miels venus de Chine en particulier, le plus grave problème auquel sont confrontés les apiculteurs, autrement plus sévère selon Jean-François que la disparition des abeilles, même si les cheptels diminuent d’année en année et inquiète (lire ci-contre). « Nous sommes à la fois éleveur, berger de nos abeilles et commerçants. Nous sommes tous des apiculteurs amoureux de notre métier et nous maîtrisons le cycle de vie des abeilles. Nous sommes capables de produire des essaims pour pallier les difficultés liées à l’environnement très perturbé et modifié par l’activité humaine. Mais nous devons nous battre et nous faire entendre, être vigilants » admet Jean-François Fage.

Le rucher des chênes Jean-François et Marie-Laure Fage sont installés à Clairac sous le nom «Le Rucher des Chênes». Contact: 05.53.79.40.08 ou 06.03.47.87.14.

Michel Pradeau

→L’abeille en voie de disparition ?

L’abeille vient d’être déclarée en voie de disparition, mais aux Etats-Unis. L’apiculture raisonnée pratiquée en France écarte cette menace même si les conditions actuelles sont défavorables à la vie des insectes pollinisateurs (monoculture, pesticides, changement climatique, prédateurs et parasites étrangers…). « Cela engendre 30 % de perte de cheptel par an » reconnaît Jean-François Fage.

→La concurrence chinoise

Jean-François et Marie-Laure Fage brandissent le rapport de l’Argentin Norberto Garcia, président de l’organisation internationale des exportateurs de miels. Il ressort clairement que des pays européens comme l’Ukraine, l’Espagne, la Belgique etc., achètent du miel provenant de Chine qui leur permettent d’exporter des mélanges de miel vers des pays comme la France dont la production nationale ne couvre pas la demande. « Le plus étonnant dans cette étude c’est qu’aucun pays producteur de miel ne couvre sa demande nationale. Malgré cela les 7 principaux pays orientaux -Chine, Inde, Vietnam, Ukraine, Thaïlande, Turquie, Taïwan- arrivent à augmenter considérablement leurs exportations sur le marché mondial de +196 % alors que proportionnellement le nombre de ruches n’a augmenté que de 13 %. La seule explication connue à ce jour c’est que la Chine, avec ses usines de fabrication de faux miel à partir de sirop, a réussi à contourner les réglementations pour inonder le marché mondial avec ses produits frauduleux et frelatés » tambourine Jean-François Fage, qui n’est pas syndicaliste pour rien… «Nous trouvons qu’il est inutile d’importer des miels de très loin, Amérique du Sud, Asie… alors qu’ils n’apportent pas de sécurité pour le consommateur et que le bilan carbone dû à leur transport est une aberration pour le climat notamment» poursuit notre apiculteur.