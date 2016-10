Fontet Le Marché des Plantations d'Automne sur la base de loisirs

La municipalité de Fontet organise dimanche 9 octobre, de 9h à 17h, la deuxième édition du Marché des Plantations d’Automne à la base nautique sur une idée de Pierre Laoué, conseillé municipal, et de ses collègues, Valérie Bergadieu et Philippe Jallon.

Pour cette deuxième formule, une bonne partie des horticulteurs pépiniéristes de la région a répondu présent, tout comme des rosiéristes. En parallèle, un concours de dessin sur le thème de l’automne a été instauré auprès des classes allant de la petite section au CM2. La nouveauté est que le concours s’adresse cette année à l’ensemble des classes de la CDC du Réolais en Sud Gironde, en lien avec les bibliothécaires de Fontet Christiane Lamarque et Josette Dupouy.

Les enfants pourront venir exposer leurs œuvres sous le pavillon de la halte à partir de 10h ou bien faire leur dessin sur place. Un jury délibérera et les gagnants seront primés, à 16h. Les dessins seront ensuite exposés à la mairie et mis sur le site internet de la commune. L’année dernière, à l’initiative d’Alain Breuille, pépiniériste à Loubens, un jardin sous bâche avait été installé. Riche idée puisque sans presque rien y faire -juste un peu d’arrosage- ce jardin a donné de très beaux légumes. Restauration sur place et entrée gratuite.

Francis Virepinte