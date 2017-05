Une grande page se tourne à Casteljaloux avec le retrait de Francis Chambaneau, quittant ses fonctions de manager sportif. Pendant 30 ans, l’ancien joueur de Casteljaloux et de l’US Marmande, entraîneur de PRO D2 (responsable des lignes arrières) de l’USM associé à Jean Escouteloup, s’est dévoué corps et âme à la cause du club « rouge et blanc ».

Le poids des années

Il s’occupait d’épauler les entraîneurs, dans le recrutement, dans le bon fonctionnement de la gestion sportive et humaine du groupe. Par son relationnel, son sens de l’investissement, il fut un des éléments prépondérants dans la conquête des titres de champion de France 2006 (Fédérale 3) et 2011 (Promotion) au sein de l’USC. Homme de confiance des présidents qui se sont succédés (Jef Fonteneau, Luc de la Bardonnie), il tenait à la fois le rôle de confident, de complice, de référent. Un rouage essentiel qui a fini par être usé, lassé. Nul n’est irremplaçable, dit-on, il n’empêche que Francis Chambaneau, travailleur de l’ombre, laissera un grand vide dans la vie de l’association.

Homme du sérail

Il aurait été impensable de laisser le poste vacant. Plus jeune, mais non moins serviteur de l’USC, ayant suivi le même cursus avec sa propre personnalité, Jean-David Borenstein fait son retour au stade Lirac. Pendant une dizaine de saisons, il a porté les couleurs du club au poste de demi de mêlée, puis devint entraîneur à la renaissance de l’USC en 2010. Pendant cinq ans, il fut le pendant idéal de David Ballihaut. En 2016-2017, la « fouine » avait repris du collier sur le banc de l’AS Miramont, à la demande de son ami Stéphane Prunet.

Qui mieux que lui aurait pu tenir ce rôle d’interface entre les joueurs et les entraîneurs, David Ardilouze et Patrick Hollevoet pour l’équipe fanion, Momo Taïzou et Jonathan Ponthoreau pour la réserve, reconduits dans leurs fonctions? Installé professionnellement à Casteljaloux, très attaché à cet esprit de famille, « JDB », présenté officiellement aux joueurs par les dirigeants, s’est de suite mis à la tâche. Le nouveau manager a participé à un large tour de table pour dresser un état des lieux, à savoir sonder les joueurs en place. A sportif inchangé.

Nouveau derby avec Marmande

« Notre souci est d’abord de les conserver. Pour la quatrième saison en Féd rale 2, l’USC s’attachera à péreniser le club à ce niveau. En essayant de réaliser une saison moins stressante dans un championnat nouvelle formule. Dans une poule de 12 annoncée par les instances fédérales, ouvrant les huit premières places à une qualification, notre désir sera de s’approcher de ce bon wagon. Tout dépendra évidemment de notre recrutement, avec nos moyens que l’on connaît », concède le manager J-D Borenstein. Lequel regrette l’échec marmandais: « dans notre intérêt, il aurait été préférable que l’USM puisse se hisser en Fédérale 1. Au moins, nous aurions pu parler de complémentarité dans l’offre proposée par les deux structures. Or, on aura droit à un nouveau derby la saison prochaine. J’espère bien que la poule sera géographiquement plus aquitaine avec des clubs landais, pyrénéens, girondins. On verra bien en temps voulu. »

Si la notion de « Nouvelle Aquitaine » est introduite, le championnat pourrait éventuellement s’élargir à d’autres frontières de Poitou-Charente, Limousin (7 départements supplémentaires). Le congrès fédéral à Bourges (22-24 juin) pourrait – si tout va bien – lever le voile sur la future composition du groupe.