Le maire de Sauternes et président des courses de Bordeaux, revient d’une tournée en Chine avec Sweet Bordeaux afin de promouvoir les vins doux de Bordeaux et l’art équestre. « Le projet est de faire un mariage vin et courses de chevaux et j’essaie le plus souvent d’associer un partenariat avec le vin et les courses de chevaux » déclare le maire.

Un marché à conquérir

Si la Chine est le 6e marché des vins doux de Bordeaux, un travail de fond doit être mené auprès du public asiatique. En effet, le terme « vin » se traduit en chinois par « vin rouge » aussi les consommateurs ne reconnaissent pas encore la couleur dorée des vins doux.

En effet, la préférence pour le vin rouge est avant tout culturelle et symbolique, le rouge étant considéré comme la couleur la plus importante et la plus positive, symbole de porte-bonheur, de fortune et de puissance et les costumes impériaux ou de cérémonies comme les mariages sont souvent de cette couleur.

Pour cette raison, l’importation de vins liquoreux est un phénomène récent, n’ayant probablement pas encore atteint out son potentiel. La taille du marché chinois et son développement rapide laissent espérer de belles opportunités pour les vins de Sauternes, en difficulté dans l’hexagone ces dernières années. Pendant le Wine and Dine Festival, le stand des Sweet Bordeaux a été le plus visité des stands.

C. B.