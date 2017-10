Elu maire de Captieux depuis 2015, Denis Berland a écrit au préfet de la Gironde le 4 octobre pour présenter sa démission des fonctions de maire de la commune de 1.300 habitants.

Premier adjoint en 2015, il avait été élu maire suite à l’élection de Jean-Luc Gleyze à la présidence du conseil départemental de la Gironde.

Ce dernier, actuel premier adjoint, réagit dans un communiqué :

« La démission de Denis Berland des fonctions de maire de Captieux entraîne légitimement des interrogations des Capsylvaines et des Capsylvains sur les circonstances ayant abouti à cette décision. Il faut à ce titre rappeler combien la fonction de maire requiert d’engagement, d’abnégation, de disponibilité, de recherche d’équilibre entre vie personnelle, responsabilités et fonction d’élu. C’est un poste valorisant parfois, difficile et ingrat souvent, exigeant toujours, notamment sur le plan humain. »

L’hommage de la majorité municipale

Concernant l’élection de Denis Berland à la fonction de maire, Jean-Luc Gleyze ajoute :

« Les circonstances qui avaient amené Denis Berland, alors premier adjoint, à assumer la fonction de maire sont uniques en Gironde, puisqu’elles sont consécutives à l’investiture de Jean-Luc Gleyze à la présidence du Département, investiture non prévisible lors de l’accès de notre équipe à la mandature municipale. Il ne s’agissait donc pas au départ d’un choix véritable, mais d’une circonstance qui s’est imposée à lui et qu’il a bien voulu assumer, malgré les difficultés et les obstacles. L’équipe de la majorité municipale tient donc à rendre hommage à Denis Berland pour avoir, au pied levé, assumé la fonction de maire de Captieux, regrette son départ de l’équipe municipale, tout en comprenant les motivations de sa décision. La majorité municipale poursuivra le projet collectif construit pour la mandature, avec le concours du personnel communal qui assure à nos cotés, avec engagement, la continuité du service public. Elle proposera dans les jours à venir au conseil municipal une ou un nouveau maire pour poursuivre le travail entamé pour la commune de Captieux, ses habitantes et habitants. »