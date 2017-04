Vous êtes de plus en plus nombreux à demander le magazine Ohvalie sur l’agglomération bordelaise. Notre dernier sondage le démontre (à compléter, ci-dessous) et nous avons donc cherché une solution pour vous satisfaire. Depuis le début du mois, 500 magazines sont donc disponibles gratuitement dans le magasin Décathlon de Mérignac.

Dans les prochains mois, nous essaierons d’ouvrir de nouveaux points de distribution afin d’être aux quatre coins des comités Côte d’Argent et Périgord-Agenais. Si vous avez un commerce dans lequel vous souhaitez distribuer Ohvalie, vous pouvez nous contacter à nicolas.gosselin@lerepublicain.com. Pour nous aider à améliorer notre diffusion, n’hésitez pas à donner votre avis dans le document ci-dessous.