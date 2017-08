Le Lot-et-Garonne primé

Le Lot-et-Garonne a reçu, mercredi, le prix Smart Département 2017 du salon Ruralitic, qui se tient actuellement à Aurillac, pour la création du Campus numérique 47.

Evènement de référence au plan national, le salon Ruralitic est le rendez-vous des territoires ruraux autour des Technologies de l’information et la communication.

Cette année, le Lot-et-Garonne était à l’honneur; une table ronde dédiée aux actions menées dans le département a été organisée.

Pierre Camani, président du Conseil départemental et du syndicat mixte Lot-et-Garonne numérique, est intervenu pour présenter le Campus numérique 47. Guillaume Maison, président du cluster numérique Inoo, créé à l’initiative du Département et de la Chambre de Commerce et d’Industrie, et Yannick Audebert, président de Fishing Friendly, start-up incubée au sein d’Inoo (www.fishing-friendly.com – site dédié à la pratique de la pêche), participaient également à cette table ronde, afin de présenter leur projet, témoigner de la dynamique départementale…

Remis à Pierre Camani, le prix Smart Département 2017 vient récompenser les efforts du Département, qui a su fédérer tous les acteurs publics et privés, afin de faire du Lot-et-Garonne un territoire innovant dans le domaine du numérique.