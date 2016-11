Les Floiracais auront tenu un peu plus d’une mi-temps à Montauban face à une formation qui possède de sacrés atouts. Mieux, les Girondins ont même fait la course en tête sur la quasi-totalité du premier acte avant de prendre la foudre par deux fois, en trois minutes (37’ et 40’), deux essais qui permettaient aux locaux de virer en tête au changement de camp (24-16). Pour autant, la copie rendue était propre et les Montalbanais plutôt dubitatifs. Les Girondins étaient-ils en capacité de créer la surprise du jour ?

Un score lourd

L’entame du deuxième acte était compliquée mais les Floiracais marquaient de nouveau un essai par l’intermédiaire de Jeremy Hardy (le premier étant l’œuvre de Florent Delom) à la 45’, revenant ainsi sur les talons des locaux (31-23). Et c’est après que les choses se gâtèrent. En trente minutes, les Tarn-et-Garonnais allaient en effet marquer cinq essais, donnant le tournis à des visiteurs qui étaient asphyxiés dans un premier temps puis résignés dans le money-time. Il y avait bien longtemps que les Floiracais n’avaient pas encaissé pareille défaite et l’on parle là de l’ampleur du score, uniquement.