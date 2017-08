Le Haut-Langoiran a son église remarquable. La réfection de ce patrimoine a nécessité deux années et deux équipes de jeunes amenés par l’association Concordia, basée à Saint-Caprais. En 2016, ils étaient maçons, débroussaillant les vieilles pierres, replaçant les moellons, redonnant sa forme primitive au bassin. Cette année, ils sont charpentiers, réalisant un chef-d’oeuvre dont ils pourront parler fièrement, à leur retour dans leurs pays respectifs.

Un chantier international

Elle se trouve parfois loin, leur habitation ! Se sentant une âme de globe-trotter, ces jeunes gens n’ont pas hésité à prendre l’avion, à leurs frais, depuis la Corée du Sud, le Mexique, le Mali, la Russie, l’Espagne, l’Allemagne pour venir consacrer trois semaines de leur temps dans « ce beau village de l’Entre-Deux-Mers », rejoints par deux Français accourus de la Bretagne ou du Nord-Pas-de-Calais.

Osmose

Fraternité aidant, l’osmose s’est accomplie autour d’une langue commune, l’anglais, et d’un travail pénible. Ils ont connu un accueil chaleureux de la population et des élus qui les ont entourés et sont présents à la réception de fin de chantier, soulignant leur mérite « d’autant plus grand que la majorité des participants est constituée de filles, pour des tâches lourdes comme scier du bois, assembler les poutres… »

L’ensemble est dirigé par Émilie Botella, 23 ans, animatrice technique et architecte bordelaise, et Aymeric Besnier, 42 ans, un volontaire, lui aussi.

« Je suis charpentier de profession, titulaire d’un CAP obtenu chez les Compagnons, et effectue une reconversion auprès de ces jeunes gens en prenant la responsabilité du chantier. » Il repartira ensuite vers son entreprise dans le Tarn-et-Garonne.

L’équipe technique de la commune a aussi apporté son soutien aux « nouveaux artisans » et confie : « Nous espérons parvenir prochainement à alimenter le bassin avec l’eau de la source. »

Any Manuel