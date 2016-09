Langon Le Langon FC chute à Trélissac

1e : 45 secondes ne se sont pas écoulées que sur le premier ballon vers l’avant des locaux, le défenseur et le gardien langonnais ne se parlent pas. L’attaquant local passe entre les deux et devance De Bargas pour ouvrir le score (1-0). 20e : Faute dans la surface dordognote sur Jéremy Vîmes, accroché par le maillot. Penalty indiscutable et Vîmes se fait justice (1-1). 35e : Nouveau cadeau langonnais, sous la forme d’une passe latérale à 30 mètres du but girondin, interceptée par l’attaquant qui s’en va seul ajuster De Bargas (2-1). 37e : Centre en retrait de Vîmes, Rosier voit sa reprise qui prenait la direction du but contrée in extremis par le défenseur. La plus grosse occasion langonnaise du premier acte. 40e : Alors que le LFC vient de bénéficier d’un corner, contre éclair des Dordognots. L’attaquant effectue 40 mètres balle au pied sans être contrarié jusqu’à ce que Yolcu le touche dans la surface, après un crochet. Penalty transformé et Trélissac B fait le break à la pause, après ce troisième but à zéro passe…(3-1). 50e : Rush solitaire de De Massaud qui part seul au but mais est accroché de multiples fois par le maillot sans que l’arbitre ne siffle, avant de tirer à côté. Vîmes vient alors demander des explications sur sa mansuétude à l’arbitre M.Bernad, qui pour toute réponse lui sort un second carton jaune, synonyme d’expulsion. 70e : Corner tiré de la gauche par Thibaut Mouline, repris de plein fouet du pied par Guillaume Saccon (3-2).