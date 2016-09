Langon Le Langon FC à l'épreuve de Trélissac

« Le miracle a bien eu lieu mais il ne se reproduira pas tous les week-end. » Dans les colonnes du Républicain de la semaine, Patrick Despujos, l’entraîneur-adjoint du Langon FC reconnaît que la victoire face à Biarritz (2-3) a été poussive. « Si nous ne mettons pas davantage de rigueur et de constance dans nos productions, face à des équipes plus joueuses, nous allons nous exposer à de cruelles désillusions. »

Mais il préfère rester positif avant le déplacement en Dordogne ce dimanche (15h30), chez une équipe de Trélissac (B) beaucoup plus technique… « C’est certain, et les Dordognots seront en plus au complet puisque la saison démarre juste. Or, on sait la qualité des réserves de clubs nationaux. »

Pour cette rencontre, la 2e du championnat de Régional 1, le LFC devra faire sans Gauthier Mouline et Hadley N’Kodia, touchés à Biarritz mais enregistre les retours d’Ismael, N’Jimou, Lafon et Carreno.