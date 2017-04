Patrick M’Bari, 42 ans, Bazeillais depuis 2012, était directeur-adjoint du Gifi de Marmande quand il a décidé de reprendre le snacking «le Kino». L’emplacement semble idéalement situé, tout à côté du cinéma Plaza, en face de l’esplanade de Maré qui accueille des fêtes périodiques et plus souvent les boulistes. Les collèges et lycées privés de la ville sont également tout à côté, les écoles Herriot ou Ste-Foy, la CFP n’est pas loin, bref, il y a une carte à jouer avec cet établissement qui n’a pourtant pas réussi son entrée puisque à peine ouvert, l’établissement devait fermer trois mois plus tard… Patrick M’Bari compte bien exploiter l’affaire à son profit, en gardant le principe d’une restauration rapide qui s’impose en ces lieux, mais en misant sur la carte des produits frais et du terroir. «Il n’y aura pas de surgelés, que des produits frais. Nous avons la chance d’habiter dans une région de producteurs de fruits et légumes, il faut en profiter» déclare-t-il. Sandwicherie-frites, salades «à composer soi-même» précise le nouveau gérant, et même des desserts de type gaufres, composeront le menu pour un prix qui n’excédera pas les 8€.

«J’ai lié un partenariat avec le Plaza, il y aura des places de cinéma à gagner en fonction des menus choisis» prévient-il également.

Le Kino devrait rouvrir avant la fin du mois d’avril.