Nouveau nom, nouveau bureau, le club de judo de Langon fait une rentrée dynamique en ce mois de septembre. Pour cette nouvelle saison, les judokas fouleront les tatamis aux horaires habituels les mardis, mercredis et vendredis pour enfants, adolescents et adultes qui pourront pratiquer soit le judo, le ju-jitsu ou les taïso. Nouvel élan donc pour ce club qui compte parmi ses athlètes Antony Duporge qui a intégré le pôle France de Talence et Ilona Czeh le pôle espoir de Talence. Des graines de champion qui cette année côtoieront l’élite nationale et européenne.

Renseignements : 06.83.47.37.20.