Cliquez sur l'image pour l'agrandir

C’est un havre de paix mais aussi de fraîcheur… Le jardin du cloître de l’église Notre-Dame, classé Jardin Remarquable, est ouvert à la visite toute l’année, librement.

Bien sûr, le plus grand respect est demandé dans cet ensemble de buis savamment étudié, où d’autres plantes et fleurs ont fait leur apparition. En haut de la Filhole, à deux pas du centre-ville, juste à côté de l’église (et la balade sous son superbe cloître rénové est aussi conseillée), ce jardin est sans cesse à redécouvrir!

Actuellement, il accueille la sculpture contemporaine de P. bono, tandis qu’une autre œuvre très moderne semblait, vendredi, se préparer autour de sa fontaine. A suivre…

En ce moment, le jardin du cloître est ouvert tous les jours de 8h à 20h.