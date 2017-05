Football, FC Belin-Beliet B 2 / SC Arès B : 2-1

C’est ce que l’on appelle un match où il fallait mettre le pied. Au terme d’une rencontre hachée et disputée avec un engagement incisif, les joueurs du FC Belin-Béliet se sont imposés 2 à 1.

Avec une équipe remaniée, un effectif de 12 joueurs et un gardien évoluant pour ce match au poste d’attaquant, aucun indicateur ne présageait une victoire. Le début de match en atteste. Quelques minutes seulement après le coup d’envoi, les Arésiens ouvrent la marque sur une contre-attaque éclaire qui ne manquera pas de surprendre la défense belinétoise.

Mal embarqués, les hommes de la paire Bouché/Bouchet réagissent par le biais du milieu de terrain Kévin Jagneau. Il réceptionne sans contrôle une passe en retrait dans la surface mais la malchance enverra le cuir sur le montant de la cage adverse.

Le terrain devient support de divers tacles rugueux voir dangereux. Les esprits s’échauffent mais les deux équipes maîtrisent leurs nerfs jusqu’à la fin de la première période.

Les Verts repartent au combat métamorphosés. À l’heure de jeu, Mickael Serre, gardien de l’équipe repositionné attaquant pour l’occasion envoie un missile lobé dans la lucarne adverse à une distance de 30m. L’égalisation est somptueuse et les belinétois se relancent dans cette confrontation. Quelques minutes plus tard, sur corner, ce même joueur réceptionne un corner devant une défense spectatrice et ajuste parfaitement le portier d’Arès. L’avantage est pris et le score ne bougera plus après une fin de match insoutenable. Les Belinétois confirment que le revers à Cissac était un accident.

Handball, seniors garçons, Canejan / HC Bélin-Béliet : 12-38

Le HC Belin-Béliet se déplaçait à Canéjan pour y affronter une équipe réserve positionnée à la cinquième place du classement. La défaite était interdite pour les hommes de Patrick Fayada qui doivent à tout prix s’imposer pour accrocher le peloton de tête du classement.

L’écart est creusé dès l’entame de la confrontation. La défense belinétoise est quasiment irréprochable et les actions sont rondement exécutées. Le score en témoigne : 10-2 dans le premier quart d’heure.

Le second quart d’heure est tout aussi prolifique. Le score est de 19-4, l’adversaire est très vite essoufflé ce qui laisse des ouvertures dans la défense adverse. La deuxième mi-temps est à sens unique. Tel un rouleau compresseur, l’effectif belinétois fait reculer le bloc défensif canéjanais qui ne peut contrôler les attaques des verts. Le score final sera de 38 à 12.

Hugo Laqui est l’auteur de huit réalisations personnelles. Clément Thomas arrive juste derrière avec 7 buts tandis que Mateo Laqui battra le gardien 6 fois. Outre une performance offensive à saluer, l’arrière-garde a démontré une certaine solidité et encaisse très peu de buts. Le plus dur reste à faire pour les verts qui sont prêts à déjouer la tête du championnat.

Handball, seniors filles : Arsac / HCBB : 25-25

« Pas grand-chose à retenir de ce dernier match de la saison ». C’est par ces mots que l’entraîneur Sébastien Pernot résume avec objectivité mais également avec un brin de déception l’ultime rencontre des seniors filles.

Les nombreuses blessures ont fortement pénalisé cet effectif de qualité durant la rencontre. Après un début de match serré, les filles n’ont pas réussi à élever le niveau comme elles ont l’habitude de le faire et se sont vite retrouvées en danger défensivement.

À la mi-temps, le score est de 12 à 12. L’entraîneur remobilise les Belinétoises pour mieux négocier la seconde période. Le HCBB commence à réciter ses classiques. Elodie Chollet porte les espoirs de son équipe avec un total de 18 points inscrits, une incroyable performance. Malheureusement, à 5 minutes du terme, alors que les visiteuses avaient un avantage de cinq points, elles craquent et Arsac accroche le match nul en toute fin de match. Une issue difficile à encaisser. Retenons tout de même une honorable seconde place au classement.

Corentin Barsacq