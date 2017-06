Finies les heures passées à regarder ses mails charger, finies les vidéos qui chargent au ralenti…

Depuis le 20 juin, 319 foyers de la commune de Saint-Michel-de-Rieufret ont vu leur vie numérique changer. Grâce aux travaux engagés de février à mars 2017, leur débit ADSL est fortement augmenté.

Les travaux, gérés par Gironde Numérique, ont permis de remplacer le lien de collecte en cuivre par un lien en fibre optique. Au total, 5km de fibre optique ont été déployés dans des conduit entre le nœud de raccordement d’abonné d’Illats et celui de Saint-Michel-de-Rieufret.

Après ces travaux, un délai réglementaire de trois mois a été nécessaire pour que la majorité des opérateurs migrent leurs clients. Le service VDSL sera bientôt disponible pour les usagers : il permet d’avoir des débits bien supérieurs à l’ADSL, à condition d’avoir une longueur de ligne téléphonique inférieure à 1km. Les clients doivent contacter leur opérateur pour connaître leur éligibilité à ce service.

39 chantiers en Gironde

Ce type d’opération sera réalisé sur 39 secteurs jugés prioritaires. Plus de 5.000 foyers et près de 500 entreprises seront concernés d’ici la fin de l’année 2017 pour la majorité.

Le département de la Gironde a lancé le plan Haut Méga et le finance avec les communautés de communes, la Région, l’État et l’Europe. Ce plan prévoit d’apporter le haut débit à l’ensemble des girondins via le déploiement d’un réseau FTTH (Fibre jusqu’à l’abonné) ou par l’amélioration du réseau ADSL.

► A terme, l’objectif est de couvrir à 100% des 410.000 foyers situés hors Métropole grâce à un réseau de desserte de 23.500km au total.

► L’investissement global est évalué à 650 millions d’euros, dont 230 millions d’euros investis dans les cinq prochaines années. Un financement générateur de près de 500 emplois en Gironde.