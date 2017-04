Dimanche 9 avril, les amoureux de la « petite reine » pourront participer à la randonnée Culture-Vélo organisée par le Guidon Macarien, en partenariat avec le magasin Culture-Vélo à Langon.

Un club mixte et intergénérationnel

Gérard Labbe, qui a repris en 2015 la présidence du Guidon Macarien, confirme la bonne santé de ce club « qui risquait à ce moment-là d’être mis en sommeil et qui compte maintenant une cinquantaine de licenciés, hommes, femmes, jeunes et seniors de tous niveaux ».

Ainsi cyclosportifs en recherche de classement, coursiers sur plus de 100 km, cyclotouristes hors compétition pour le plaisir de la rencontre et de la balade, peuvent se consacrer à loisir à la « petite reine ». Pas de limite d’âge pour cette randonnée ouverte aux licenciés et non licenciés, mais il est nécessaire d’avoir déjà une bonne pratique car si la randonnée se fait à allure modérée, sans classement, il s’agit tout de même de parcourir 86km.

Ouvert à tous

Le départ et le retour auront lieu à Langon en passant par Fargues, Boutoc, Haut-de-Bommes, Pujols, Landiras, Balizac, Saint-Symphorien, Bourrideys, Cazales, Lucmau, Préchac, Uzeste, Roaillan.

M. B.

Inscriptions sur place à partir de 7h30 devant le magasin Culture-Vélo, rue Langevin à Langon (en face de l’hôpital). Collation et départ à 9h. Tarifs : 5€ licenciés UFOLEP, 8€ autres fédérations ou non licenciés (certificat médical pour ces derniers). Port du casque obligatoire. Informations: 06.37.33.11.64.