Cela s’appelle un GPECT, comme Gestion prévisionnelle territoriale des emplois et des compétences (GPECT). L’initiative est innovante sur le territoire, elle a le mérite de compenser les manques en matière de recrutement de personnels qualifiés pour les entreprises en procédant au recrutement en interne et en formant ces recrues pour chaque poste dont les entreprises auront besoin. Le Groupement d’Employeurs, composé de plus de 200 entreprises en Lot-et-Garonne et Sud-Gironde, a opté pour cette gestion d’un personnel à la carte, trié sur le volet sur la base d’un recrutement ciblé et d’une formation appropriée au poste de travail. Monique Gauthier, directrice du GE, le soutient: «Passer un diplôme de chaudronnier d’accord, mais sur la base d’un tronc commun au métier. Or le chaudronnier de chez Brouillon Process ne fera pas la même chose que le chaudronnier de chez Méca d’Aquitaine. Nous prenons en comptes ces spécificités. Nous adapterons le profil de chacun au poste qui lui sera confié, en lui faisant suivre une formation appropriée» résume la directrice.

