Depuis ce matin, la place Clemenceau… déménage!

Les chalets tout comme la piste de ski de fond et ses décorations sont actuellement démontées, après 15 jours d’activité. Et si la semaine dernière a été plutôt calme, entre Noël et le 1er de l’an (quasiment tous les chalets étaient d’ailleurs fermés le matin), la première semaine des vacances scolaires aura été très chargée du côté des animations phares pour ces fêtes de fin d’année, mises en place par la mairie et les commerçants.

La place Clemenceau va très vite retrouver son aspect habituel, tandis que les vacances se terminent aujourd’hui.

Demain, les élèves reprendront, eux, le chemin des établissements scolaires, alors, bonne rentrée! Et à l’année prochaine pour de nouvelles animations!