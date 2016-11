C’est en 1977, sous l’impulsion de Pierre Augey et Bernard Courègelongue que le foyer rural de Fargues a vu le jour. Le Foyer rural contribue à la vitalité du village, du purement festif au sport, en passant par les loisirs ou l’action culturelle, la palette des actions menées par l’association est très variée, avec cependant une prééminence des activités à caractère culturel et sportif.

Nés à l’issue de la seconde guerre mondiale les foyers ruraux ont pour objectif d’animer la vie d’une commune en milieu rural : développer la vie des villages et des territoires ruraux, favoriser les échanges villes/ campagnes, le partage et le faire ensemble des populations rurales. Une douzaine de foyers ruraux existe en Gironde.

L’an prochain, le foyer rural de Fargues fêtera ses 40 ans et propose aux adhérents, des ateliers de peinture et, ou de théâtre, la pratique de la gymnastique volontaire ou la marche, le patchwork ou le tricot, Coté sport : de la pétanque, du billard, du tai-chi-chuan, du tennis, du VTT et de la zumba.

La qualité et l’extrême inventivité des initiatives portées par le foyer rural (troc music, soirée années 80, réveillon, course des valentins…) méritent d’être connu d’autant que la politique culturelle ne compte pas pour rien dans ce qui rend un territoire attractif et le monde rural peut être vivant et solidaire.

Renseignements : Régis Bordas au 06.72.18.33.94.