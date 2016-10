Bommes Le foie gras en guest-star au château Rayne-Vigneau

Le Château de Rayne Vigneau, 1er Grand Cru Classé de Sauternes, reçoit au domaine la plus grande personnalité de la gastronomie traditionnelle française : le foie gras de canard IGP Périgord.

Noël approche et avec lui la convivialité et les plaisirs des repas de fêtes. Une occasion d’organiser une dégustation gourmande inoubliable. « C’est le moment idéal pour inviter, tous les visiteurs qui le souhaitent, à notre dégustation des saveurs raffinées du foie gras du Périgord et de nos prestigieux vins de Sauternes » indique l’équipe du château de Bommes.

Une dégustation gourmande, commentée et gratuite

Après la découverte des chais, l’équipe de la propriété révélera les traditions du Périgord. Une dégustation de plusieurs vins sera proposée, avec un vieux millésime, et avec un millésime jeune et vif. De quoi choisir, quels accords parfaits offrir lors des réceptions entre amis, en familles, ou encore, à l’occasion des fêtes de cette fin d’année.

Inutile de prendre rendez-vous, événement se déroule de 10h à 18h le samedi 8 et le dimanche 9 octobre.