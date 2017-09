Concerts, vide-greniers, artistes et créateurs se retrouveront dimanche 10 septembre à Noaillan, au bord du Ciron, pour la manifestation « Festoche des âmes sons » proposée par l’association L’endroit.

Deux scènes accueilleront les concerts de 11h à 22h : avec Barbara Hélios, folk du monde ; Les Dalton’s, reggae ; Kick, blues rock ; Jahneral Blunty (Magma City), reggae.

Et encore Steve Walton & Co, blues rock ; Red Djinn, musique du monde. Et aussi tout au long de la journée, des DJ’s électro et des rappeurs.

Vide-greniers et artistes

Le vide-greniers se tiendra de 10h à 18h (inscription sur place et installation entre 8h et 9h30). Artistes et créateurs de 10h à 18h : sculpteurs, peintres, potiers, photographes, écrivains…

Côté animations pour grands et petits : maquillage, initiation cirque, jeux, graffeur… Buvette et restauration gourmande (végétariens bienvenus).

►Pratique

Dimanche 10 septembre de 10h à 22h, lieu-dit « Antonion » à Noaillan, gratuit. Contacts : association L’endroit Etc : 06.16.93.28.73 ou 06.25.64.79.15. Facebook : Festoche des âmes sons.