Une chose est sûre, ce lundi il fait beau et chaud, un temps largement plus profitable que la pluie qui s’est installée hier dimanche après-midi, pour casser une belle dynamique bien lancée pourtant en matinée. Le Festival «Soirée 47» lancé par Manu Feramus et Les Ryder, deux DJ professionnels du cru (Monteton et La Sauvetat du Dropt) réunit un plateau exceptionnel de DJ et de groupes qui occupent le cœur du village de Monteton, sur trois scènes différentes: le kiosque, le parking de la salle des fêtes, le champ et même la rue centrale qui accueille des animations

La fête continue tout aujourd’hui, avec, au programme:

16h30: L’Orangeade DJ Set (Scène verte)

17h: bataille d’eau (scène champ)

17h15: No Mad no Système (rue)

17h30: Mr Paul B3at Vision DJ (scène Belvédère)

18h: Collectif Tarabiscoté – cirque (scène champ)

18h30: Gimmick 5 Syndicate (rue)

19h30: Les Ryder DJ (scène verte)

20h30: DJ Steef (scène belvédère)

21h15: No Mad No System (rue)

21h30: Guts DJ Sset (Scène verte)

22h30: Playin’ 4 The City (Scène Belvédère)

23h45: Ollie Teeba DJ Set (scène verte)

minuit: Falcon DJ Set (Scène Belvédère)

Fin du concert à 2h. Entrée 30€.