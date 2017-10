Cliquez sur l'image pour l'agrandir

Superbes concerts, hier soir, pour la première des deux dates musicales marmandaises de cette édition 2017 de Jazz & Garonne.

Une soirée qui a débuté par l’étonnante et envoûtante Marion Rampal, chanteuse vraiment pas comme les autres… Et qui s’est prolongée par le concert d’Eric Séva et consorts, version blues: on avait bien envie de danser dans le Comœdia!

Un Comœdia qui aurait mérité sans doute davantage de spectateurs, hier. Notons qu’il reste encore des places pour la soirée de ce samedi, tout aussi belle: à 20h30, une légende vivante du jazz sera sur la scène marmandaise Henri Texier; à 22h30, Louis Winsberg prendra la relève. Les réservations sont toujours possibles à l’Office du tourisme de Marmande (ouvert cet après-midi), ou sur place ce soir (tarif: 15€ les deux concerts!).

Demain, à 19h c’est l’église de Fourques qui accueillera de nombreux musiciens pour un concert toujours jazzy aux accents malgaches.