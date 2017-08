Dans un cadre forestier et bucolique, le festival du Petit Bois revient pour une 9e édition à Toulenne le samedi 2 septembre. « Le festival se tient au bois communal de Toulenne (derrière le stade municipal). Il existe depuis plusieurs années déjà et se veut convivial et chaleureux, accessible à tous car l’entrée est gratuite, festive et ludique. L’idée est de proposer un « dernier » divertissement avant la rentrée » soulignent les membres de la commission culture qui planchent sur ces festivités depuis un an et qui se réunissent une fois par mois.

15h-19h à l’orée du bois

Avec la présence de la Ludothèque Éphémère du CVLV qui proposera des activités gratuites aux enfants (lectures, jeux…), Arcn’Co des initiations au tir à l’arc, une chasse aux trésors dans le bois sera organisée pour le plaisir de tous les jeunes aventuriers.

15h-18h au cœur du bois à l’airial

Sieste musicale à l’ombre des chênes, ambiancée par des musiciens

À 18h sur la scène des acacias « Le Volarium » Cie Mechanic Circus

Voyager vers d’autres mondes, tout un chacun l’a rêvé mais peu l’ont fait. Le professeur Isparail, après de nombreuses recherches, a mis au point sa machine à voler, le Volarium. Des années plus tard, son petit-fils reprend le flambeau et part à la conquête de lointaines contrées ! En route pour les différents mondes, celui de l’air, de l’eau, du feu et de la terre et un cinquième, sûrement le plus important !

Avec une structure tout droit sortie de l’univers de Jules Vernes, ou bien encore Léonardo Da Vinci, en route pour l’aventure ! Dans ce spectacle où l’imaginaire est sollicité, le public est fortement mis à contribution car tout seul on va plus vite mais à plusieurs on va plus loin. Au détour d’un des mondes, le cirque, la magie, le visuel et l’humour seront à l’honneur dans ce spectacle voyageant entre passé et anachronismes, entre tête en l’air et pieds sur terre. Tout public.

19h, bal trad

Avec le trio Alenada qui souhaite partager avec vous leur enthousiasme autour des musiques traditionnelles d’Ocitanie d’ici et d’ailleurs, feront danser le public dans une alternance de danses gasconnes et compositions et animeront ce début de soirée autour de l’apéritif offert par la municipalité à tous les danseurs.

21h, Spectacle Orikai avec la Cie née d’un doute

Plaisir du jeu à géométrie variable, Orikaï (contraction d’Origami et Haïkaï, pliage corporel en trio visant à évoquer le jeu plus qu’à le figurer) est principalement un spectacle de portés investissant trois espaces : le sol, l’air et l’entre deux. Il raconte des rencontres, des découvertes de l’autre et de soi, de l’abandon et de la confiance.

La nouvelle création de la Compagnie Née d’un doute tire son inspiration des aires de jeux pour enfants. Dans cet espace restreint du filet évoluent trois acrobates aériennes et une envie malicieuse de réinterpréter les premiers risques de l’enfance, pêle-mêle de corps et de cordes. Tout public à partir de six ans.

La municipalité proposera une petite restauration tout au long de la journée. Tout public et gratuit.