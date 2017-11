Le festival de la gastronomie So Good s'invite en Sud-Gironde

C’est une première : le festival gourmand Bordeaux So Good invite ses visiteurs à aller découvrir, au-delà de son salon, les savoir-faire de la « campagne », avec chez nous des balades gourmandes en Sud-Gironde.

Plusieurs producteurs locaux ouvriront donc leurs portes au public les samedi 18 et dimanche 19 novembre, de 10h à 18h. Une soirée prestige avec un repas gastronomique est prévue le samedi soir (voir encadré ci-contre) et dimanche, de 9h à 14h à Langon, animations de producteurs sur le marché.

Captieux : Ferme du Grand Lartigue

À l’Esat de la Haute Lande, élevage de volailles, de vaches de race bazadaise, avec des produits transformés sur place à la conserverie. Route de Maillas. Tel : 05.56.65.62.29. Site : www.les2fermes.fr

Captieux : Maison Seguin

Goûtez les puits d’amour (gâteau léger formé d’une croûte en pâte à chou et garnie d’une crème chiboust, le tout caramélisé au four…) à la Maison Seguin, ouverte depuis 1944 ! 4 allée de la Gare. Tel : 05.56.65.40.40.

Préchac : Confitures Gondolo

Une quarantaine de parfums de confitures, concoctées avec amour, à découvrir ! Lieu-dit Hourdos. Tel : 05.56.65.21.33. Site : www.confitures-gondolo.com

Préchac : Ferme du PréChic

Fromages frais au lait cru moulés à la louche de façon traditionnelle et des tommes de chèvre affinées, entre autres. À la sortie du bourg, direction Lucmau. tel : 09.52.06.96.50.

Bommes : château Raubaud-Promis

Exploitation familiale : vins grand cru et une gamme de miels aux univers aromatiques originaux. Tel : 05.56.76.67.38. www.rabaud-promis.com

Sauternes : château Guiraud

Premier Grand Cru classé et élevage de porcs gascons bio en plein air. Tel : 05.56.76.61.01. www.chateauguiraud.com

Sendets : chapons

Éleveurs de volailles girondins qui renouent avec la tradition ancienne du chaponnage. Lieu-dit Berdon. Tel : 05.56.25.59.58.

Langon : Cochon volant

Restaurant familial qui met en avant des produits de la région et de la conserverie illadaise. Place du Général de Gaulle. Tel : 05.56.63.01.62.

Langon : Sweet Valentine

Boutique de pâtisseries fines et autres gourmandises et créations de Matthieu Vidal. Tel : 05.57.31.08.01.

Sur le marché

Et à retrouver place de la mairie, le dimanche matin : l’association des Vignerons de Langon et la boucherie Maud et Seb (boeuf gascon, porc noir de Bigorre, épicerie…)

Soirée prestige à Malromé

Dans la demeure de Toulouse-Lautrec à St-André-du-Bois, réservez votre soirée prestige de Bordeaux So Good le samedi 18 novembre dès 20h. Le restaurateur étoilé langonnais Jean-Charles Darroze et son équipe dresseront le couvert dans la superbe salle de banquet du château Malromé (notre photo). Un site entièrement rénové et laissant une grande place aux expositions et à l’art. Au menu : cocktail apéritif musical, visite de l’exposition temporaire et repas gastronomique avec spectacle surprise. Tarif : 95€. Réservations : www.bordeauxsogood.fr ou à l’office de tourisme de Langon ou au restaurant Darroze.