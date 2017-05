Cliquez sur l'image pour l'agrandir

Football – Seniors A : FCBB – Seignosse : 3-2

Ce qui avait l’allure d’un match sans enjeu pour l’équipe belinétoise s’est transformé en choc des titans.

Défaits sévèrement au match aller 6-1 contre les Landais, les hommes de Jérome Dupy abordaient ce match sereinement puisque le maintien était acquis. L’équipe de Seignosse se déplaçait pour prendre trois points dans l’optique de continuer à prétendre à la montée en R3.

Sous estimant sans doute l’adversaire, Seignosse rate l’entame de match. Devant des supporters venus en masse saluer le dernier match du capitaine Arnaud Duprat, le FC Belin-Beliet produit un jeu offensif tout en assurant ses arrières. Au quart d’heure de jeu, Alexandre Dupouy est à deux doigts d’ouvrir la marque en propulsant une tête plongeante ravageuse sur la barre du portier landais.

Malchanceux, les Verts le seront jusqu’à la 39e minute, quand l’arbitre décide d’accorder un penalty sur une faute assez discutable. Qu’importe, le numéro 10 adverse ne tergiverse pas et inscrit le premier but de la partie.

Jonathan Regouffre sonne l’air de la révolte

La révolte est menée par Jonathan Regouffre. L’habituel défenseur se découvre le temps d’un instant des talents de technicien est dribble trois défenseurs pour servir Younes El-Azaar. Celui-ci est fauché dans la surface de réparation et l’arbitre désigne le point de penalty. Jonathan Regouffre se charge de le transformer et de remettre les deux équipes à niveau.

Cinq minutes plus tard, Jonathan Regouffre, toujours lui, délivre un véritable caviar à destination de Clément Ballet. Le buteur belinétois ne tremble pas et donne l’avantage aux locaux avant la mi-temps.

Au retour des vestiaires, le numéro 9 adverse tente une incursion dans la défense belinétoise et décale son coéquipier qui pousse le cuir au fond des filets et offre l’égalisation aux Seignossais. Sur une sortie aérienne, Cyril Poulain, gardien de la cage belinétoise, est bousculé irrégulièrement dans les airs et sort sur blessure. Anthony Boudigues assure l’intérim jusqu’à la fin du match.

Poussé par ses supporters, le FCBB reprend l’ascendant sur cette fin de match et impose son rythme. À la dernière minute, dans le money-time, le buteur Alexandre Dupouy délivre les siens en propulsant une frappe limpide au fond des filets. Le score en restera là. Une dernière exceptionnelle qui vient couronner comme il se doit la fin de carrière de l’enfant du pays, Arnaud Duprat. Lire notre reportage dans Le Républicain du 18 mai.

Handball – Seniors garçons, HCBB – GEF Handball Cubzaguais : 34-16

Les victoires s’enchaînent pour les seniors garçons du HCBB. Dorénavant, ils peuvent réellement espérer à la montée.

Samedi soir, les Belinétois ont maîtrisé de bout en bout leur confrontation. Dès les premiers instants du match, l’avantage est pris sur un temps d’une minute trente. Quatre buts seront inscrits sur ce temps. Au quart d’heure de jeu, le score est de 9-4.

Le collectif est adroit, incisif et sérieux. Le score en atteste, 20-10 à la mi-temps. Cet avantage de 10 points impact sur le moral des troupes adverses. Dès l’entame de la seconde période, le trio Dupouy-Valverde-Laqui enfonce un peu plus le clou en inscrivant 4 buts supplémentaires. L’écart est trop important pour espérer une révolte adverse.

Le score final sera de 34 à 16 en faveur du HCBB qui par cette victoire, envoie un avertissement au prochain adversaire Cestas. Le tandem Mateo Laqui-Alexandre Dupouy termine meilleur buteur du match avec 16 buts inscrits à eux deux. Il faudra les ressources nécessaires pour aller faire tomber l’adversaire Cestas, leader au classement dimanche prochain.

Le HCBB est en route pour l’histoire, rien ne semble pouvoir freiner son avancée fulgurante. Rendez-vous dimanche prochain pour ce qui s’apparente à une véritable finale du championnat.

Tennis – Des hauts et des bas

Bilan partagé pour les troupes du Tennis-club de Belin-Beliet. L’équipe 3 et l’équipe 4 n’ont pu s’imposer dans ces matchs très disputés.

Victoire de l’équipe 1 contre Biganos (5-0), défaite de l’équipe 3 contre Landes Girondes (0-5), défaite de l’équipe 4-1 contre Landes Girondines B (4-1).

Équipe 1 contre Biganos TC3 :

Éric Moeyaert vs Tellechea Frederic : 6/0 3/6 6/3

Éric Renaudin vs Eon Vincent : 6/3 6/0

Patrice Sevré vs Monteils Jp : 6/0 6/0

Stéphane Lucas vs Castrique Lionel : 6/3 6/1

Le double remporté par Aroldo Bierge et Eric Renaudin

Équipe 3 contre Landes girondines TC1 :

Mathieu Paris vs Mortier Gael : 0/6 1/6

Denis Barden vs Mortier Robin : 2/6 2/6

Bruno Bourderou vs Lafargue Armand : 1/6 3/6

Bastien Monge vs Perlie Erwan : 4/6 0/6

Le double : défaite pour Belin 2/6 2/6

Équipe 4 contre Landes Girondines TC 2 :