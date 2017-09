Il aura fallu 120 minutes et une insoutenable séance de tir au but pour départager les deux équipes du FC Belin-Béliet et de l’Union Sportive Port Sainte Marie Feugarolles. Amputé par l’absence de 7 joueurs, le FCBB nourrissait pourtant un espoir relatif. Et pourtant…

Il faut dire que les Verts ne pouvaient pas plus mal commencer la partie. Seulement une minute après le coup d’envoi sur la pelouse du stade de Feugarolles, les locaux prennent l’avantage. Après une frappe repoussée par le portier belinétois, le cuir revient dans les pieds de l’attaquant adverse qui n’a plus qu’à marquer. Un coup de massue pour une équipe d’ores et déjà mal embarquée.

Entremêlant expérience et jeunesse, six joueurs de moins de 19 ans figuraient dans l’effectif Vert et blanc. À la recherche d’automatisme, les Verts ont dans un premier temps macéré dans l’incapacité à trouver la faille puis ont réussi de multiples incursions dans la surface de réparation adverse. En vain.

La ligne de but portaise demeure infranchissable jusqu’à la 89e minute. Après une multitude d’actions non-récompensées, les Verts au lion de Guyenne obtiennent un dernier corner avant la fin du match. Le milieu de terrain Anthony Boudigues est esseulé au second poteau et place un plat du pied de volée qui fait mouche.

L’exploit de Matthias Reichmuth

En arrachant les prolongations à la dernière minute du temps réglementaire, les Verts maintiennent l’espoir jusqu’à la fin des 120 minutes. Après deux tirs au but repoussés par le jeune gardien Matthias Reichmuth, Kévin Coutelier vient sceller le dénouement de ce match en donnant la victoire au FCBB.

Cette victoire permet donc au club du Val de l’Eyre de se qualifier pour le troisième tour de Coupe de France au détriment d’une équipe du même niveau. Une première depuis 2013.