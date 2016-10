Podensac Le FC Graves, victime d'un hold-up

La frustration était palpable, samedi soir, dans le camp sud-girondin à l’issue d’un match qui n’aurait pas dû échapper aux hommes de Nicolas Barrère. Hélas, les Poudriers ont réalisé le hold-up parfait en s’imposant dans cette rencontre pourtant maitrisée par les Marine et Blanc qui ont réalisé, notamment, un véritable cavalier seul après le repos. Le seul véritable contre des Bordelais a pourtant eu raison de la vigilance de la défense locale. Plein axe, Jean Christophe Mouginot, bousculé, ne pouvait maitriser un ballon aérien qui profitait à l’attaque visiteuse malgré le retour de Guillaume Lagardère. Le malheureux Lucas Terradas, livré à lui-même, ne pouvait que constater les dégâts (78′).

Le coup était dur car dès la première mi-temps, les Sud-Girondins avaient déjà mis la pression sur la cage des poudriers avec un tir d’Anthony Erable, bien bloqué par le portier visiteur (1′). La sensation venait plus tard d’un lob de 40 mètres d’Emmanuel Pérez qui frôlait le poteau gauche des buts saint-médardais (10′). Et que dire de ce centre en retrait de Maxime Lagardère repris de plein fouet par le même Pérez, hélas contré in-extremis (26′) et encore de ce coup franc repoussé par une main visiteuse dans la surface sans conséquence pour les Poudriers (31′)…

Dès le retour sur le terrain, les Podensaco-Céronnais investissaient le camp visiteur pour ne plus le quitter. Anthony Erable du pied (46′) puis de la tête (52′) menaçait la cage visiteuse mais le portier jaune et noir veillait au grain. Tour à tour, Maxime Lagardère d’un joli coup de tête (68′) puis Emmanuel Pérez de volée (72′) tentaient le tout pour le tout. Sans résultat au tableau d’affichage. On l’a vu, contre toute logique, les Poudriers allaient finalement saisir leur seule opportunité de cette seconde période laissant les Sud-Girondins finir la rencontre en trombe sans que cela ne change quoi que ce soit à ce score très frustrant pour les coéquipiers du capitaine Lagardère.