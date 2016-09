Podensac Le FC Graves retrouve Boulazac

Le FC Graves entame sa saison de championnat de Régional 2 ce samedi à Boulazac, équipe qu’il a affrontée le week-end en coupe de France.

Les Dordognots ont prouvé qu’ils seront des adversaires à ne pas négliger. Les hommes de Nicolas Barrère ont dû en effet puiser dans leurs réserves pour parvenir à poinçonner leur billet pour le tour suivant malgré une multitude de situations favorables.

Mouginot et Bouillaut retrouvent le championnat

Les supporters ont pu apprécier la qualité des deux recrues alignées à cette occasion, Yannick Coudouel dans les buts et Maxime Lagardère dans le couloir droit tandis que les ex-U19, Dimitri Cattarin et Jérémie Tartas se sont montrés à leur avantage. Enfin, il faut noter les retours après blessure de Jean-Christophe Mouginot en défense centrale et de Florian Bouillaut en attaque, éloignés tous les deux des terrains pendant de longs mois.

Autres entrées en matières ce dimanche (15h30) pour les deux réserves du club des Graves, qui se produiront respectivement à Bègles pour la Régional 4 (ex-PL) et sur la pelouse de Cérons face à Bazas pour la Départementale 1 (ex-1ère Division).