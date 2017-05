Mis en cause par les présidents des clubs de Fargues, Barsac Preignac et Toulenne, le FC des Graves et le Langon FC ont souhaité réagir aux propos parus dans l’édition du 4 mai du Républicain dans un communiqué commun :

“Le FCG et le LFC ne peuvent que se réjouir du regroupement de ces trois écoles de football, qui permettra d’élever le niveau du football régional et qui nous l’espérons nous permettra d’être plus visible dans cette nouvelle ligue d’Aquitaine. Christophe Champeaud précise que c’est un groupement semblable nommé “Avenir des Graves” qui a tracé le chemin d’une fusion réussie entre deux clubs de football voisins.

Dans les projets du FCG et du LFC , la formation des éducateurs a été une priorité afin justement de se démarquer des habitudes qui ne rendent pas souvent service aux enfants et aux parents. Ainsi toutes les catégories sont confiées à un ou plusieurs diplômés. C’est un gage de réussite et de longévité. Et, effectivement, on peut comprendre que ces choix puissent attirer des joueurs et leurs parents.

Comme nos confrères du FC des Graves, le Langon FC est aussi la cible de plus grands clubs et c’est normal, rappelle Thierry Pocquerus. Nous ne pouvons pas toujours empêcher le départ de nos meilleurs joueurs attirés par de meilleurs clubs, nous serions même un peu hypocrites de ne pas nous en réjouir. Je pense forcément à ces joueurs qui nous ont quittés pour des clubs professionnels, ce genre de situation attire des jeunes joueurs à venir au LFC en espérant finir comme leurs aînés. C’est une réalité, mais de là à dire que nous écumons les autres clubs pour les piller c’est un peu fort. Notre constat sur cette saison 2016-2017 est le suivant, nous avons récupéré deux jeunes joueurs de Toulenne pour raison familiale, deux joueurs de Barsac/Preignac pour choix sportif et aucun à ma connaissance de Fargues.

Ce qui est certain , c’est que le FCG et le LFC bien ancrés dans le football sud-girondin continueront de promouvoir la formation.”