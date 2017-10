Team VTT Fargues est un club VTT dont l’état d’esprit se définit en trois mots: plaisir, simplicité et convivialité. C’est un club qui n’a pas pour vocation l’esprit de compétition, ni l’entraînement à cette dernière, juste découvrir les beaux paysages des environs de Fargues et du Sud-Ouest en VTT.

Le groupe de 35 adhérents se retrouve le dimanche matin, pour des sorties en famille sur les chemins, participant aussi aux nombreuses randonnées VTT organisées dans la région. Le samedi après-midi est consacré à la quinzaine de jeunes de moins de 18 ans qui compose l’école.

Encadrés par cinq moniteurs agréés par la fédération française de cyclotourisme, les jeunes de l’école participent à des sorties loisirs VTT locales collant à chaque type de pratique : de la balade nature à la randonnée un peu plus sportive avec des conseils pratiques (art du pilotage, découverte de l’environnement, santé, mécanique, topographie, orientation…).

« Nous formons un groupe de passionnés de tous niveaux et de tous âges. Rouler en pleine nature est un moment privilégié pour évacuer le stress et les soucis accumulés durant la semaine et l’envie de rouler avec de la bonne humeur ! » précise Xavier Ducos, président du club de VTT.

Le 19 août dernier, le club a organisé une randonnée nocturne suivie d’une soirée dansante à laquelle ont participé des clubs de la région (Carcassonne, Tartas, Lalande de Fronsac, Périgueux) mais aussi les associations de Fargues « nous nous associons régulièrement avec le foyer rural pour les animations et nous souhaitons développer cet esprit de partage et de convivialité ».

Renseignements : teamvttfargues@yahoo.fr