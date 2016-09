Marmande Le directeur des affaires culturelles est en poste

Loïc Rabache est «arrivé» à Marmande jeudi 1er septembre, après un recrutement en plusieurs phases réalisé par la municipalité.

Rappelons que son prédécesseur avait été chargé d’une mission, «le développement culturel des villes de Marmande et Tonneins», ainsi que le précise Laurence Valay, adjointe à la culture. Une mission, et un poste qui n’ont pas été reconduits.

Loïc Rabache est aujourd’hui le directeur des affaires culturelles de la seule ville de Marmande; il aura à gérer les structures culturelles et leurs équipes. Le néo-Marmandais de 47 ans a déjà fait un petit tour ce ses structures, «intéressantes, avcec des équipes motivées et impliquées. Il y aura des choses à faire perdurer, d’autres à faire évoluer» explique celui qui ne veut surtout pas émettre de jugement avant de bien connaître le terrain.

Création et patrimoine sont pourtant deux domaines qui semblent l’intéresser au plus haut point, lui qui travaille depuis plus de 20 ans dans le domaine culturel. Dans son CV, citons notamment Coutance (son festival de jazz et son théâtre), une salle de spectacles-cinéma en région parisienne, une autre étape de six ans dans une petite ville de Seine-Maritime où il aura beaucoup travaillé sur les résidences artistiques, la préfiguration de l’ouverture d’un centre culturel en région parisienne, une mission de 16 mois au Théâtre de Lorient.

Notons également que Loïc Rabache est un auteur-compositeur-interprète, lui, le passionné de chansons, mais également d’autres musiques. Un loisirs qu’il assume complètement: «On m’a d’ailleurs souvent reprocher de chanter; mais certains font du sport, d’autres de la cuisine, moi, c’est la chanson!».