Rien ne prédestinait le couple parisien à poser ses valises en terre Duraquoise si ce n’est cette quiétude, notre environnement et son climat. C’est sur un coin de terre d’une route improbable que leur chemin les a conduits à Ste-Colombe de Duras. La maison qu’ils ont fait construire sera forcément en harmonie avec la nature. Point de militantisme écologique exacerbé chez Pierre et Josiane, seulement l’envie raisonnée de passer à un mode de vie qui prendra en compte les notions de développement durable et d’éco-citoyenneté. «Quitte à faire construire, autant opter pour une maison le plus écologique possible, nous étions arrêtés sur des constructions bois. C’est agréable le bois, c’est solide, chaleureux, les performances énergétiques sont considérables» avoue Pierre qui a passé en revue les documentations les plus spécialisées dans le domaine avant de faire son choix avec son épouse. Va pour la construction en panneaux assemblés, des panneaux en bois massif, du lamellé collé 5 plis qui assurent une résistance et une stabilité incomparable.

L’article complet est à lire dans le Républicain paru ce jeudi: http://www.lerepublicain.net/journal-numerique-republicain-lot-garonne

Cette maison fait partie du circuit proposé par le Collectif Transition Energétique 47, samedi et dimanche, avec plusieurs circuits par secteurs géographiques.

Michel Pradeau