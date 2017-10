C’est une initiative qui se décline du programme de réussite éducative mis en place avec le REP, « mais qui ne concerne que 15 familles » explique Fabrice Tarillon. « Beaucoup de familles demandent de l’aide, des conseils éducatifs » poursuit-il.

Ainsi, avec Marie-Cécile André, ils ont mis en place un projet d’aide à la parentalité « pour pouvoir aider toutes les familles ayant des enfants dans les écoles publiques de la ville… cela concerne 1.500 gamins ».

Des calendriers

« On voulait quelque chose qui reste dans les familles » explique Marie-Cécile André. Donc mieux qu’un fascicule, ce sont des calendriers qui ont été conçus. Déclinés en trois versions par tranche d’âges. Dessus, des images rappellent « des choses simples, communes, établies par des professionnels : Robins Cécille, éducateur à l’Après ; Nathalie Dallemans, chef de service à l’Après ; Sylvie Moreau, médecin scolaire et nous-même ». Ces calendriers seront coloriés en classes pour les plus jeunes puis intégreront tous les foyers.

Tout un programme

Outre les calendriers, tout un programme a été établi dans le cadre du « mois de la parentalité ». Il démarre ce jeudi avec des séances de cinéma à l’attention des enfants. Ainsi, les élèves de CE1 au CM2 vont voir « Ma vie de courgette » ; ceux de 6ème et 5ème « Vice versa » et ceux de 4ème et 3ème « Une enfance ». Pour les élèves de grandes sections et CP, la troupe de théâtre de l’inspection académique animera des théâtres forum autour d’une pièce adaptée du livre « C’est moi le roi ». Enfin, les élèves de maternelle vont accueillir des conteurs de l’association Méli mémo.

Enfin, pour clore ce programme, les parents et les enseignants sont invités le vendredi 20 octobre à 19h30 au Rex pour une soirée débats autour de plusieurs courts-métrages ayant pour thème la parentalité (entrée libre). Le débat sera animé par des éducateurs et médecins scolaires.