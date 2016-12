Les Sages de Marmande se sont réunis pour le départ de leur nouveau mandat. Dans la salle du conseil municipal, Daniel Benquet les a solennellement appelés un par un avant de dire quelques mots à l’assistance. « Vous êtes le petit Sénat du Marmandais. Une assemblée des Sages doit impulser une philosophie générale. »

Les Sages ne seront plus que 31 contre 33 pour le précédent mandat. 11 petits nouveaux intègrent cette assemblée et ont été chaudement félicités. Ils vont désormais travailler pendant un mandat de trois ans sur le cadre de vie, l’environnement, la sécurité, la culture, le sport ou encore le vivre ensemble. Et leur première mission commence dès maintenant avec le dépouillement des votes à la suite de la consultation concernant le boulevard Richard-Cœur-de-Lion.

Le nom des sages

Daniel Baude, François Birac, Lucien Bolzon, Julien Borenstein, Jean-Marc Boubet, Jean-Claude Cassagneau, Jean-Pierre Chardavoine, Martine Coutela Blocher, Jean Patrice Dallery, Marie-Helene Dehaine, Annie Delpierre, Sylviane Fongaro, Jacques Franc, Jean-Paul Galdin, Bernard Ganem, Josette Gerin, Michel Guillard, Michel Laffitte, Arlette Lavigne, Maryvonne Legendre, Jacky Malartic, Alain Marchi, Monique Marvy, Huguette Nutta, Pierrette Pila, Annie Raymond, Philippe Rivière, Christiane Rouan, Marie-Claude Saez, Laurence Vigier.