Saint-Symphorien Le conducteur sans permis tente de percuter la voiture des gendarmes

Mardi à 15h45, sur la commune de Saint-Symphorien, un automobiliste qui circulait au volant d’un 4×4 ne portait pas de ceinture de sécurité.

Les gendarmes ont eu beau le sommer de s’arrêter en allumant gyrophare et sirène, le conducteur a pris la fuite et a même essayé de percuter la voiture des militaires.

Le jeune homme, âgé de 18 ans et domicilié à Cazalis a finalement été interpellé chez lui par les gendarmes et placé en garde à vue.

Mercredi, il a été déféré au parquet de Bordeaux et placé sous contrôle judiciaire avec l’obligation de se présenter à la brigade de Villandraut.

Il est convoqué devant le tribunal correctionnel le 27 septembre et poursuivi par la justice pour refus d’obtempérer avec circonstances aggravantes (en l’occurence la mise en péril des forces de l’ordre), usage et détention de stupéfiants (il détenait de l’herbe) et conduite sans permis.