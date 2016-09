Barie Le concert rock est maintenu

Après une minutieuse étude de la météo, l’association Les BarieOlés a décidé de maintenir son concert rock de samedi soir, qui se déroulera entre l’église et la mairie.

Donc, ce samedi 17 septembre, à partir de 18h30, concert rock avec Replay On Rhum et aussi Head On. Le DJ cREMe club animera aussi cette soirée.

Entrée libre. Restauration sur place et buvette. Infos: 06.87.49.46.92.