Il aurait dû avoir un large sourire mais c’était tout l’inverse. Le 9 avril dernier, Bastien Gaudry était en pleurs dans le vestiaire. Le capitaine de Biganos XV n’a pas eu le courage de faire le discours d’avant-match pour la dernière rencontre à domicile de la saison. Le joueur boïen a assisté sur le bord du terrain à la qualification de son équipe face à l’UA Cadillac, en sachant qu’il serait aussi suspendu pour la finale de 2e série. “Il s’est retrouvé suspendu injustement, comme notre pilier Kévin Denis”, explique son coéquipier Rémi Anna. “Tous les deux se sont vus attribuer sur la feuille de match un carton jaune qu’ils n’ont jamais reçu sur le terrain, ajoute-t-il. En effet, lors de la demi-finale aller contre Cadillac, le 2 avril, nos deux piliers et nos deux troisième-ligne aile étaient inversés sur la feuille de match. Les cartons jaunes reçus par Geoffrey Perrot et Thomas Ouvrard ont donc été attribués à Bastien et Kévin. On s’en est rendu compte trois jours après, en voyant la feuille de match sur le site de la FFR.”

Une bourde du club

Dans la foulée, les dirigeants de Biganos XV ont alerté le comité Côte d’Argent de leur bourde car les deux joueurs en question étaient sous la menace d’une suspension en cas d’un nouveau carton jaune, après en avoir reçu un quelques semaines plus tôt. “Nous avons monté un dossier pour passer en commission et réattribuer les cartons distribués aux bons joueurs, ajoute Rémi Anna. Le comité valide bien le fait que les cartons n’ont pas été attribués aux bonnes personnes – photos et vidéo à l’appui – mais il refuse toute modification, sous prétexte que nous avions 48 heures pour contester la feuille de match. Nous avons donc réagi 24 heures trop tard…” Mais le club ne se démonte pas et a fait appel. Si la commission ne les entend pas (la réponse est attendue ce mercredi), les joueurs boïens envisagent même de ne pas jouer la finale.

“On n’est pas l’équipe de France”

“On est un petit club donc on a du mal à se faire entendre, regrette Rémi Anna. Je trouve dommage de gâcher la saison de deux mecs en appliquant bêtement le règlement. On n’est pas l’équipe de France. Il n’y a pourtant aucun enjeu financier sur cette finale. On joue au rugby pour ce genre de matchs. Certes, le club a fait une erreur mais il faut être indulgent avec les petits clubs. Les mecs sont dégoûtés !”