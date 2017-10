Dimanche 29 octobre, à 18h, l’association agriculturelle La Grange accueille le collectif Aléas. Après plusieurs jours de résidence à Lamothe-Landerron, l’Association Libre d’Expression Artistique Spontanée va présenter son nouveau spectacle “Et nos âmes ont dansé” dans lequel des coups d’éclats de l’intime se révèlent lorsque la danse, la musique et le théâtre se conjuguent.

Cinq sur scène

Sur les planches de La Grange, ils seront cinq sur scène à livrer leurs états d’âmes, leur doutes, leurs craintes et leurs espoirs. Entre Lolita Bruzat, Stéphane Czeski, Pierre-Alexis Fondanèche, Lou Penntier et Charlène Piaia, le spectateur est invité à jongler entre des corps qui tantôt s’attirent, tantôt s’opposent. Les personnages se cherchent, se questionnent et se racontent chaque fois un peu plus.

Cette nouvelle création a été composée par Stéphane Czeski avec des textes de Lise Grelier, Peuplardi et Lolita Bruzat. Cette dernière s’est aussi chargée des chorégraphies. L’entrée est libre.