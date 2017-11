Les locaux attendaient de pied ferme les Bazadais pour un match test, une rencontre entre deux prétendants aux places qualificatives. Très vite, les visiteurs se montraient empruntés, pas à leur avantage en conquête et bousculés devant. Pourtant, ces derniers marquaient les premiers dès la 2’ (0-5), grâce à la vista de Romain Dubourg. Ils devaient par la suite courir après le score même si rien n’était fait à la mi-temps (19-11), malgré les trois essais marqués par les Floiracais.

Floirac, nouveau dauphin

Les locaux, appliqués et déterminés, enfonçaient le clou lors d’un deuxième acte qu’ils dominaient quasi sans partage, même s’ils devaient attendre l’heure de jeu pour voir Thomas Coldeboeuf marquer l’essai d’un bonus offensif mérité, cinq points importants tombant donc dans l’escarcelle des Sang et Or. Ces derniers sont désormais les nouveaux dauphins du leader Blaye, à la veille de se rendre à Gujan-Mestras pour un derby très attendu. Les Bazadais seront ce jour-là à Surgères pour un nouveau rendez-vous compliqué.