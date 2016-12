Les Barbarians est une équipe à part. Le 24 novembre 2016, à Chaban-Delmas, alors que les Australiens avaient tous des chaussettes vertes, les Baa-Baas avaient les mollets bariolés avec des chaussettes aux couleurs de clubs. “On n’a pas d’argent, pas de terrain, pas de vestiaire, on n’a pas grand chose à offrir à part ce maillot”, confiait Denis Charvet, le manager de l’équipe, à notre confrère. Et les joueurs en profitent pour faire passer des messages ou rendre hommage à leur club formateur. Si certains comme le Bordelais Camille Gérondeau portait les couleurs de son club actuel l’ASM Clermont Auvergne, d’autres en ont profité pour faire un clin d’œil à leur club d’origine, comme Julien Dumora. L’ouvreur de La Rochelle portait une chaussette de l’ES Arudy, le club béarnais où il a commencé le rugby avant de rejoindre la Section Paloise en 2006. Sur la photo ci-dessous, on devine même le sigle E.S.A.

On a vu le demi-de-mêlée de l’UBB Yann Lesgourgues, avec une chaussette de l’AS Ondres, le club de la commune d’où il est natif. En regardant sur la photo collective en haut de l’article, on reconnaît le logo du club landais, même si certains ont cru reconnaître celui de l’US Salles :

Son remplaçant Antoine Dupont, auteur d’un excellent match, portait une chaussette du Castres Olympique, qu’il va quitter en fin de saison pour le Stade Toulousain, et une autre du FC Auch où le natif de Lannemezan a évolué avant d’aller dans le Tarn.

Enfin, on a vu l’Unioniste Romain Lonca avec une chaussette noire. Est-ce celle du club d’Hendaye où il a été formé ? Possible, car on peut retrouver des photos de lui à l’époque avec des chaussettes très ressemblantes. On vous laisse vous faire votre propre idée avec cette photo…

