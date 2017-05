Le cirque Amar enchante le public français depuis 1924 ! Et pour 2017, ce sont toujours des nouveautés, des numéros inédits et tous plus spectaculaires les uns que les autres que la famille Falcki réserve à son public.

Marmande, une histoire d’amour entre le cirque Amar et le public. Amar, c’est avant tout une présence de quatre décennies à Casteljaloux. Autant dire qu’ils évolueront vendredi, samedi et dimanche «à domicile».

Le spectacle en détail

- Ce sont les Falck Juniors qui entreront en piste avec la ménagerie, notamment les chevaux blancs panachés et les poneys de la Pampa Argentine menés par le maître écuyer Jean Falck. Chameaux, dromadaires et lamas seront du spectacle.

- Plus féroces, les tigres blancs mais doux comme des agneaux et obéissants aux ordre de John Folck.

- Laetitia Roy et son solo aérien et saisissant. Elle déroulera son corps dans un filet suspendu à 11m du sol.

- Les Flam’n Co. Du yo-yo chinois sur des rythmes flamenco. Le diabolo est un jeu d’enfant pour les Flam’n Co, et ils jonglent en dansant, une chorégraphie où dextérité et agilité se mêlent.

- Retour des animaux, les éléphants cette fois, de Jean Falck Junior, le plus jeune dresseur d’éléphants d’Afrique du monde.

- Du trampoline, une activité récente du cirque Amar, avec son lot de sauts périlleux époustouflants par Denilson Navas.

- Force et équilibre avec le duo Omar et Johnny Marton.

- Un numéro de clowns avec le trio des Cardinali.

- Le numéro d’Electra et ses rayons lasers dans une mise en scène innovante et puissante.

- Tango et hulla-hoop, un univers fait de poésie.

- Double tissus aériens avec William et Nadine, poésie et force dans ce numéro d’équilibriste parfait.

- Le duo Soljack, transformistes. C’est sa première tournée française, le public a pu les découvrir dans «Le plus grand cabaret du monde».

Tous ces numéros seront accompagnés par le nouvel orchestre de peter Gregovitch, depuis le balcon du chapiteau.

Pratique

Durée du spectacle, 2h. Chapiteau équipé de sièges individuels, accès aux personnes à mobilité réduite. restauration possible sur place.

Visite de la ménagerie de 10h à 19h, sauf dimanche jusqu’à 16h: 2€.

Spectacles: vendredi 19 mai à 20h30; samedi 20, 15h et 18h, dimanche 21 à 15h. Prix de 16 à 32€.