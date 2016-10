Bazas Le cinéma Vog fête la Journée européenne de l'art et essai

Le dimanche 9 octobre, l’association Bazas Culture Cinéma participe à la Journée européenne de l’art et essai. Organisée par les cinémas européens, membres de la CICAE (confédération internationale des cinémas d’art et essai), cette manifestation a été imaginée pour célébrer la diversité de la création européenne. Elle met à l’affiche des films d’auteurs et/ou destinés au jeune public.

Au programme de la journée au cinéma Vog :

A 10h30, « Le chant de la mer », film d’animation de Tomm Moore. Ben et Maïna vivent avec leur père tout en haut d’un phare sur une petite île. Alors que leur grand-mère les emmène vivre à la ville, Ben découvre que sa petite soeur est une selkie, une fée de la mer… La séance sera précédée d’une présentation du film.

À 15h, « L’Olivier » d’Iciar Bollain. Alma, jeune femme engagée, reprend l’exploitation agricole de son grand père. Ce dernier a été contraint de vendre son olivier millénaire à une multinationale et ne s’en est jamais remis.

À 18h, « Lea », film policier de Marco Tullio Giardana. Léa a grandi dans une famille criminelle en Calabre. Le père de sa fille Denise est aussi membre de la mafia. Léa aspire cependant à une vie différente pour sa fille, sans violence, ni peur ni mensonge. Inspiré de l’histoire vraie de Lea Garofalo, le combat d’une femme pour échapper à la mafia.

Pour finir, à 21h, « Mr Ove », comédie dramatique de Hannes Holm. Depuis le décès de sa femme et son licenciement, Ove se sent vieux et inutile. Alors qu’il a décidé d’en finir avec la vie, Ove voit un jour débarquer de nouveaux voisins juste en face de chez lui. Une famille qui promet de bousculer son quotidien aigri et peut-être même de marquer le début d’une amitié inattendue…

Tarif unique : 4€ pour par film.